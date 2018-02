ESCLUSIVA TMW - Milinkovic, l'ex intermediario: "Vale 150 mln, sogna il Real"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Milinkovic-Savic oggi vale 150 milioni di euro". Lunga chiacchierata con Bernardo Brovarone, l'intermediario di mercato che nell'estate 2015 portò a Firenze il centrocampista serbo, salvo poi veder sfumare all'ultimo la trattativa. Oggi l'ex Genk fa infatti le fortune sportive (e, molto probabilmente, presto anche quelle economiche) della Lazio, che per il suo cartellino ha già detto no a offerte shock.

"Milinkovic-Savic - esordisce Brovarone a TuttoMercatoWeb.com - è un centrocampista totale. Ha qualità, esperienza e personalità, segna tanti gol su azione ed è bravo anche su punizione. Ricorda il primo Pogba, ma è meno funambolo e ha più potenza. E' da grande squadra, non ci sono dubbi".

Quanto può valere in questo momento un calciatore con le sue qualità?

"Se continuiamo a pensare alla clausola rescissoria di Neymar non ne usciamo più. Oggigiorno però, considerando le cifre attuali, Milinkovic-Savic vale qualcosa come 150 milioni di euro".

Dopo aver rifiutato 70 milioni, quante chance ha la Lazio di poterlo tenere anche il prossimo anno?

"Mi sembra difficile, conterà molto l'opinione del giocatore, ma in estate arriveranno sicuramente delle offerte quasi irrinunciabili per la Lazio".

Lei, personalmente, quale club vede nel futuro di Milinkovic-Savic?

"Io dico Real Madrid. Mi ricordo che quando venne a Firenze mi disse: 'L'importante per me è giocare. Sono pronto a fare due stagioni da titolare qui per andare poi al Real Madrid'. Si vedeva che aveva ambizione e tanta voglia di mettersi in mostra. Occhio però anche alla Premier League, dove due big inglesi lo seguono ormai da tempo".

Chiosa proprio sulla trattativa sfumata coi viola. A mente lucida, come se la spiega oggi?

"Milinkovic-Savic aveva parlato con Paulo Sousa, che lo aveva convinto della bontà della scelta Fiorentina. Il tecnico portoghese era l'unico che lo conosceva e gli aveva promesso un ruolo da titolare in mediana insieme a Mario Suarez. Nel frattempo la trattativa con la Lazio era andata avanti però in modo spedito, noi abbiamo provato a inserirci e ce l'abbiamo quasi fatta. Diciamo che certe vicende hanno finito poi per irrigidire tutto. E' un vero peccato per la squadra gigliata".