ESCLUSIVA TMW - Monaco, cresce l'idea Jankto per l'estate

Il futuro di Jakub Jankto sembra sempre più lontano dall'Udinese. In campo dal 1' contro la Nigeria nell'amichevole con la sua Repubblica Ceca, il giovane e talentuoso centrocampista avrebbe fior d'estimatori e non solo in Italia. Il Monaco sarebbe pronto all'assalto e anche in occasione della gara odierna avrebbe un uomo al seguito del calciatore. Per poi piazzare l'offerta nei prossimi giorni.