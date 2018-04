ESCLUSIVA TMW - Monaco, in settimana la risposta di Sarri. Si valuta Gasperini

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Monaco cerca un allenatore. Occhi puntati in Italia, forte pressing, continuo, sul tecnico del Napoli Maurizio Sarri. Anche la squadra e i collaboratori del tecnico sono stati informati del corteggiamento del Monaco, Sarri sta riflettendo e in questa settimana prenderà la decisione che sarà probabilmente quella definitiva. Il Monaco ci pensa seriamente, Sarri è concentrato sul presente consapevole di poter centrare un obiettivo importante in campionato con il Napoli. Ma in questi giorni dovrà dare una risposta da dentro o fuori. E per questo, nonostante la fiducia il Monaco si guarda intorno: l’alternativa può essere Gasperini, che a fine stagione lascerà l’Atalanta. Monaco al lavoro, cercasi allenatore...