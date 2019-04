ESCLUSIVA TMW - Monelli: "Atalanta meglio dei viola, Ilicic ha fatto la differenza"

Fonte: Dall'inviato a Bergamo

© foto di Federico De Luca

Paolo Monelli, ex centravanti di Lazio e Fiorentina, ha assistito ieri sera alla vittoria dell'Atalanta contro i viola, a Bergamo. “La partita credo sia stata equilibrata, nei 180 minuti meglio l’Atalanta. Se dopo 10-15 minuti la Fiorentina fosse andata 2 o 3 a 0 tutto quanto avrebbe preso una piega diversa. Poi l'Atalanta ha pareggiato, ha giocato meglio, c’è stato questo infortunio grave del portiere che se l’è buttata dentro da solo. Tutto sommato qualcosa in più i nerazzurri, ma la qualificazione è stata in bilico. Muriel è partito a duemila all’ora, ha segnato un gol, avuto un’altra occasione… Quello che ha fatto la differenza è stato Ilicic”.

Sulla finale. “La partita secca, a Roma, è aperta a tutti i risultati. Sono due ottime squadre, l’Atalanta in questo periodo ha più continuità come condizione fisica, come prestazioni. La Lazio veniva da una sconfitta contro il Chievo già retrocesso, ma contro il Milan ha giocato bene. Biancocelesti migliori nel palleggio, l’Atalanta davanti è fortissima”.