ESCLUSIVA TMW - Moratti: "Nainggolan e Di Maria? Tutti grandi. Spalletti è da Inter"

Fonte: Dall'inviato a Milano

Intervistato in esclusiva all'esterno degli uffici della Saras, l'ex patron nerazzurro Massimo Moratti ha fatto il punto sulla rosa attuale e su alcune possibili mosse di mercato, riponendo inoltre grande fiducia nei confronti del lavoro di Luciano Spalletti, considerato 'tecnico da Inter'.

Dopo aver superato l'ostacolo relativo al Financial Fair Play, il mercato dell'Inter ora può partire: l'ambiente si divertirà?

"Beh, insomma... Bisogna capire quanto possa essere divertente spendere (ride, ndi). In ogni caso da oggi c'è sicuramente quella libertà necessaria per poter prendere dei giocatori utili. L'importante è proprio questo: acquistare degli elementi utili e che vadano bene all'allenatore".

A proposito, Spalletti è l'uomo giusto?

"Sicuramente, senza alcun dubbio. Un allenatore da Inter che va benissimo".

Nainggolan, Di Maria e tanti altri nomi importanti accostati: qual è quello che la stuzzica maggiormente?

"Dipende dal tipo di gioco che ha intenzione di proporre Spalletti. Sono tutti calciatori molto forti e importanti, al netto del loro valore. Quindi la scelta sarà loro, prenderanno le decisioni del caso con calma. Di sicuro tutti sono interessanti".

Le manca la 'sua' Inter?

"Ero abituato a viverla quotidianamente, ma può andare bene anche così: come tifoso".

Ha mai pensato di tornare, magari per ricoprire ruoli differenti rispetto a quello di presidente?

"No, non credo proprio".