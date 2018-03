ESCLUSIVA TMW - Moriero: "Di Biagio uomo giusto per l'Italia. Sarri il top"

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Raimondo De Magistris

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore Francesco Moriero, a margine della premiazione della Panchina d'Oro, ha parlato così a TMW dei temi più attuali del calcio italiano: "Allegri è l'allenatore che in Italia sta vincendo più di tutti. Merita questo premio, anche se altri tecnici avrebbero parimenti meritato. Significa che il calcio italiano sta crescendo. C'è solo da imparare da gente come Allegri, Sarri e Spalletti. Allenare all'estero? Complimenti agli italiani che hanno vinto. Non è facile portare fuori la nostra cultura sportiva, io ho avuto le mie esperienze in Costa d'Avorio e a Lugano. Roma? Allenare a Roma non è facile. Di Francesco è un allenatore giovane, che mi ha sorpreso tanto in positivo. Napoli? Sarri è colui che ci fa divertire di più. Adesso va per la maggiore il calcio difensivo, invece Sarri insiste sul gioco offensivo e divertente. Questo è il calcio che mi piace e che piace a tutti gli italiani. Di Biagio? Credo che sia la persona ideale in questo momento per l'Italia. E' giovane, preparato e ha fatto la gavetta. Conosce tutti gli italiani dei club e serve la sua voglia di ripartire. Sarei contentissimo se restasse sulla panchina azzurra. Champions? Con Barcellona e Real sono sfide importanti, ma Juve e Roma cercheranno di dire la loro. Credo che possa andare bene, perché in Italia stiamo crescendo. Futuro? Sono stato esonerato recentemente dalla Sambenedettese, adesso aspettiamo una nuova avventura".