ESCLUSIVA TMW - Moro: "Inter, via tutti? Non sono d'accordo. Ora serve calma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Finchè il gruppo è stato unito c'erano i presupposti per provare ad arrivare in alto. Poi dopo il pari col Torino e il ko con la Samp sono venute meno le certezze". Adelio Moro, ex centrocampista dell'Inter espone il suo pensiero ripartendo da alcune parole del ds Ausilio, rilasciate davanti agli studenti di un corso universitario. "La squadra - dice a Tuttomercatoweb.com - va a mio avviso valutata da quando Pioli è arrivato facendo una serie di ottimi risultati...".

Però nell'ultimo mese e mezzo c'è davvero poco da salvare...

"Ausilio e Sabatini sapranno cosa fare. Diamo tempo, ci sono stati tre cambi di proprietà.... Ora occorre programmare".

Vari ex interisti sostengono che possa anche essere arrivato il momento di mandar via tutti...

"Non sono di questo parere. Occorre sedersi e fare una valutazione serena e tranquilla. Non si può dire: via tutti. Non è possibile. Non è perchè un mese o due vanno male e allora si strappa tutto. Serve pazienza".

E l'allenatore?

"Ausilio ha detto delle cose giuste: i migliori sono difficili da raggiungere. Non ho preferiti: serve il tecnico giusto per un certo tipo di programma"