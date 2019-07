ESCLUSIVA TMW - Moro: "Spero che Sarri faccia meglio di Allegri..."

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Davide Moro, a lungo centrocampista dell'Empoli, è ora nel ritiro dei calciatori senza contratto a Coverciano. Un'opportunità importante per tutti gli svincolati che hanno la possibilità di prendere anche il patentino di allenatore di Uefa B. "Bello esser qui - ha detto a TMW - è un bel salto da giocatore ad allenatore, sono cose estremamente differenti. Essere dall'altra parte è diverso. E' molto interessante apprendere nuove nozioni"

Lei ha avuto per vari anni Sarri all'Empoli: che sensazioni ha adesso che è alla Juve?

"Mi auguro che faccia meglio di Allegri. Si è meritato tutto. Il prossimo anno credo che ci sarà da divertirsi perchè tante squadre si sono rinforzate"

Quanto tempo servirà alla Juve per apprendere i concetti di Sarri?

"Non saprei, magari per ora i giocatori sono abituati ad altri sistemi di gioco però Sarri dal primo giorno giorni starà insistendo sui suoi schemi. peraltro alla Juve ci sono grandi campioni e non credo ci saranno problemi"

Serviranno sacrificio e disponibilità anche da parte dei big...

"Sacrificio e disponibilità è il minimo per un giocatore. Non ci sono pericoli da questo punto di vista. Sarri verrà seguito. La Champions? E' un terno al lotto: ti puoi trovare in una settimana in cui sei fuori forma e magari vieni eliminato".

Per Sarri la difesa a quattro è inderogabile o può fare anche la difesa a tre?

"Non ho idea ma Sarri ha sempre giocato a quattro. Non so, vista la disponibilità di tutti i difensori, se potrà cambiare idea"

Clicca sotto per guardare