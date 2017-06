ESCLUSIVA TMW - Muraro: "Inter, Borja Valero di valore assoluto. Ruolo? Ovunque"

Il possibile approdo di Borja Valero visto da un grande ex nerazzurro. Del centrocampista spagnolo abbiamo parlato con Carlo Muraro, attaccante che conquistò lo scudetto nel 1980. "A mio parere è un giocatore di valore assoluto - dice a Tuttomercatoweb.com - bisognerà vedere cosa gli si vorrà far fare ma è un giocatore che può esser collocato ovunque. Conterà anche chi gli starà intorno. L'ho visto giocare bene indipendentemente da dove è stato utilizzato. dove lo metti, sta. Sa tenere il pallone e sa quando darlo via".

Nello specifico però dove a suo parere può rendere meglio?

"Non so dire se sia meglio impiegarlo dietro agli attaccanti o davanti alla difesa. Credo comunque che se chi sarà accanto a lui si muoverà bene, Borja Valero verrà valorizzato".

Ha 32 anni, non è un'età un po' avanzata?

"Sì, ma credo possa giocare ancora 3-4 anni ad alti livelli. E' anche il giocatore giusto per far capire agli altri come si sta in campo e come si gioca a calcio".