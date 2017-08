ESCLUSIVA TMW - Murillo, Inter-Valencia vicinissime: cessione voluta dal difensore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jeison Murillo è sempre più vicino al Valencia. L'entourage del nazionale colombiano è al lavoro in queste ore per trovare il punto di incontro tra la società spagnola e l'Inter ma, giunti a questo punto, sarebbe particolarmente sorprendente registrare uno stop a una trattativa che viaggia verso la positiva conclusione: restano da limare, infatti, ancora pochissimi dettagli.

Per quanto riguarda le cifre, al club di Corso Vittorio Emanuele dovrebbe andare una somma pari a 13-14 milioni di euro (da valutare, invece, l'inserimento dei bonus), mentre per il classe '92 di Cali è pronto un contratto quadriennale (ma non si esclude un quinquennale).

Chiosa sulla volontà di Luciano Spalletti, che avrebbe voluto trattenerlo. Idea però non condivisa dall'ex Granada, che ha informato tecnico e dirigenza di voler cambiare per potersi rilanciare in un campionato che già conosce. Insomma, ancora pochissimi giorni e l'attuale 24 interista diventerà un nuovo calciatore bianconero. Ribaltoni (a questo punto clamorosi) permettendo.