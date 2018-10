ESCLUSIVA TMW - Mutti: "Napoli outsider per la Champions. Gran Ruiz"

© foto di Alfonso Miranda

Personalità e bel calcio. Il Napoli ha ormai imboccato una strada convincente e che fa ben sperare tutti i tifosi partenopei. Il nuovo corso di Ancelotti potrebbe portare grandi risultati. Ieri è stata sfiorata l'impresa col Psg: "E' stata una prova convincente, di forza. E che certifica l'importanza di questo Napoli che ora può essere considerato un outsider per la Champions. Sa reggere le pressioni, è sicuro dei propri mezzi e dà grande fiducia per il futuro", dice a Tuttomercatoweb.com Bortolo Mutti, ex tecnico del Napoli.

Con Ancelotti è un Napoli sempre più internazionale...

"Ha dato direttive ben precise, coordinate nuove che sono state recepite da tutti i giocatori. E' un Napoli diverso nonostante che di fatto non si sia operato sul mercato".

Dal mercato però è arrivato Fabian Ruiz...

"Bel giocatore che arricchisce la mediana. Non me lo aspettavo così forte e determinante nei meccanismi del Napoli. Ha gran personalità ed è un tassello davvero molto utile".

Tornando a parlare del campionato, che possibilità ha il Napoli a suo parere?

"Il passo falso della Juve col Genoa non me lo aspettavo. Il campionato è lungo, serve stare sul pezzo, l'importante è non far allargare troppo la forbice. Ma da questo Napoli c'è davvero da aspettarsi di tutto. Ancelotti ha saputo coinvolgere tutto il gruppo e tutti sono motivati. E' un Napoli fresco, che spero tenga vivo il campionato".