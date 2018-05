ESCLUSIVA TMW - Napoli, è Rui Patricio il dopo Reina: trattativa ai dettagli

Carlo Ancelotti e il Napoli, avanti a piccoli passi. Summit in corso con il ds Giuntoli per cercare un accordo. E domani - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - se ne terrà un altro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri hanno...

Ultime sul futuro della porta del Napoli . Il caos che ha colpito recentemente lo Sporting Lisbona , infatti, porterà tanti giocatori a svincolarsi: tra questi c'è Rui Patrico , il forte portiere classe '88, campione d'Europa in carica col Portogallo, che nelle prossime ore chiuderà la sua parentesi nel campionato portoghese. Secondo quanto raccolto da TMW , sembra essere tutto deciso, con la virata importante del Napoli ormai ai dettagli con Rui Patrico.

