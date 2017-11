ESCLUSIVA TMW - Napoli, De Laurentiis studia Giampaolo per il prossimo anno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli che pensa al presente ma anche al futuro. La società azzurra, consapevole che Maurizio Sarri nella prossima stagione potrebbe non rimanere a Napoli, studia una soluzione alternativa. Si tratta di Marco Giampaolo, attualmente alla guida della Sampdoria. Un profilo che piace molto nel caso in cui Sarri non dovesse proseguire ancora in azzurro. De Laurentiis studia le mosse per il futuro, nei pensieri c’è Marco Giampaolo...