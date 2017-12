ESCLUSIVA TMW - Napoli forte su Fares del Verona. Fumata bianca possibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli come noto lavora senza sosta per trovare un esterno basso da inserire fin da subito in rosa, con i nomi di Darmian, Vrsaljko, Grimaldo e Peluso che continuano ad essere avvicinati agli azzurri a fasi alterne.

Non solo presente però, visto che secondo le ultimissime raccolte da TuttoMercatoWeb il ds Giuntoli ha individuato un nome buono anche per il futuro. Si tratta di Mohamed Fares, polivalente esterno mancino classe '96 del Verona. I contatti fra le due società sono in fase avanzata, col Napoli che vorrebbe chiudere l'acquisto dell'algerino già a gennaio per poi lasciarlo in prestito all'Hellas fino alla prossima estate. Pista calda dunque, possibili novità attese già nei prossimi giorni.