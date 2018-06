ESCLUSIVA TMW - Napoli-Manchester City, lunedì contatto per chiudere Jorginho

L'A.C.ChievoVerona comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Cagliari Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Lucas Castro. Tre stagioni con il ChievoVerona per il centrocampista nato a La Plata, 95 presenze con la casacca gialloblù e 12 gol realizzati. Tra le reti...

Inter e Parma, sinergia per Trezeguet: "Andrò in prestito ai ducali"

Inter, Manaj vola in Spagna. Ha firmato con l'Albacete

TOP NEWS ore 20 - Politano-Inter ufficiale. Argentina out, brilla Mbappé

Inter-Cagliari, sinergia per Nico Gonzalez. Si chiude la prossima settimana

Inter, Florenzi è l'obiettivo numero uno per la corsia destra

Milan, Biglia come Mascherano: oggi l'ultima con la Nazionale argentina

Cech ammette: "Ho detto no al Napoli, voglio restare all'Arsenal"

Numeri 10: chi vi sta piacendo di più in Russia?

Inter, niente Leganes per Puscas: troppi cinque milioni per gli spagnoli

Russia 2018: fuori dal Mondiale tutte le Nazionali campioni in carica

Fiorentina, cessione di Laurini in stand-by: il Leganes guarda altrove

Crespo: "Argentina? Un'eliminazione annunciata, non c'è progetto"

Juventus, dopo l'uscita dal Mondiale il Chelsea accelera per Higuain

Cavani via dal PSG: ipotesi Juve, ma anche clamoroso ritorno a Napoli

Inter, Thohir: "Per Rafinha non è ancora chiusa. Spalletti importante"

Jorginho e il Manchester City, situazione definita tra calciatore e club. Manca però ancora l’intesa con il Napoli, ballano 2,5 milioni di bonus. Lunedì previsto contatto tra le società per limare i dettagli e chiudere definitamente la trattativa. Poi il giocatore firmerà per cinque anni. Affare vicino alla conclusione, lunedì il giorno di Jorginho al City...

