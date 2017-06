ESCLUSIVA TMW - Napoli, Prezioso può andare al Carpi in prestito

Mario Prezioso © foto di Giuseppe Scialla

Già in precedenza avevamo riportato che uno degli obiettivi del Carpi per la prossima stagione di B è Mario Prezioso (21 anni), centrocampista di proprietà del Napoli, ebbene, l'ultima indiscrezione riferisce che il giocatore (nell'ultimo campionato a Francavilla Fontana in Lega Pro) giungerebbe in Emilia con la formula del prestito. Prezioso a Francavilla è stato già allenato da quello che dovrebbe essere il nuovo allenatore della squadra carpigiana, Antonio Calabro.