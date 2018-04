ESCLUSIVA TMW - Napoli: "Rifondazione Juve? Servono giovani...esperti"

Dopo il ko col Real Madrid, in attesa del finale di stagione, alla Juve si parla gia' della rifondazione prevista per il nuovo anno. Interventi mirati, soprattutto in difesa e a centrocampo. Nicolo' Napoli, ex difensore bianconero, spiega: "Giusto ringiovanire la rosa anche se non credo che andranno via tantissimi calciatori. La Juve vuol vincere - spiega a Tuttomercatoweb.com - e fara' comunque una squadra competitiva".

Se fosse per lei dove interverrebbe?

"Nella partita col Real non mi e' piaciuta la difesa. Qualche 'vecchietto' andra' via ma se arrivano i giovani dovranno essere molto forti. De Sciglio ad esempio ha dimostrato di dover fare ancora esperienza. Va detto che la Juve non e' come le altre squadre, chi arriva in bianconero deve esser pronto. E in queste partite i ricambi non hanno dimostrato di essere cosi' all'altezza. Bernardeschi ad esempio e' vero che e' stato condizionato dagli infortuni ma a mio parere quest'anno non ha fatto vedere chissa' cosa".

Dunque se dipendesse da lei su chi punterebbe in particolare? E Caldara a suo parere e' pronto?

"Giocare nella Juve non e' semplice. Quando io approdai in bianconero arrivavo dal Messina che era in B. E' tutto un altro ambiente e devi essere preparato mentalmente. Servono giovani ma che abbimao gia' una certa esperienza".

Occorreranno anche interventi a centrocampo?

"Io dico solo che col Real Madrid avrei fatto giocare Marchisio che ha piu' esperienza di Bentancur".