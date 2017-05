Fonte: Raffaella Bon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scout del Napoli presenti a Benevento per la gara dei playoff tra i sanniti e lo Spezia per visionare Alessio Cragno. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club azzurro sarebbe interessato al portiere di proprietà del Cagliari, per portarlo all'ombra del Vesuvio in vista della prossima stagione.