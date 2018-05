ESCLUSIVA TMW - Napoli, se Tonelli passa al Toro c'è la soluzione Bonifazi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino punta a rinforzare anche la difesa e potrebbe guardare in casa del Napoli, in particoalre per Lorenzo Tonelli. Nel caso in cui questa operazione dovesse decollare, i partenopei potrebbero pensare di prelevare a titolo definitivo dai granata Kevin Bonifazi, difensore classe '96, giovane cjhe ha già dimostrato doti interessanti. Il costo del cartellino dell'ex Spal si aggira sui nove milioni.