ESCLUSIVA TMW - Napoli, si lavora per blindare Milanese

Napoli al lavoro per il futuro. Prove di rinnovo per il giovane difensore, che ha già collezionato quattro panchine in serie A, Marco Milanese. Classe 98 e un futuro davanti, l'entourage di Milanese (gli agenti Mattia Grappasonno e Andrea Pastorello) ha già avviato i contatti con la società azzurra. Si lavora al primo contratto e intanto il giocatore riscuote consensi anche in serie B. Occhi sul futuro in casa Napoli, al lavoro per blindare Milanese...