ESCLUSIVA TMW - Napoli, sirene inglesi per Koulibaly: tentativo Arsenal, muro Sarri

Ovviamente non manca il mercato per Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli per il quale, come ogni estate, si sono fatte avanti varie pretendenti. Soprattutto dalla Premier League, dove già il Chelsea in passato tentò di strappare il sì del presidente Aurelio De Laurentiis. Tentativo poi andato a vuoto.

Anche quest'anno non stanno mancando le 'sirene' inglesi, con l'Arsenal che avrebbe sondato il terreno con l'entourage del classe '91 di Saint-Dié-des-Vosges, su richiesta del tecnico Arsene Wenger. Risultato: 'muro' azzurro, soprattutto per la volontà di Maurizio Sarri, che considera fondamentale l'ex Genk.