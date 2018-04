ESCLUSIVA TMW - Nervo: “Dzemaili, colpa di teppisti. Bologna, no a Ventura”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bologna arriva alla sfida di domenica contro il Crotone dopo aver conquistato due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro apparizioni in campionato. Per analizzare il momento vissuto dai felsinei, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato l'ex calciatore rossoblu Carlo Nervo.

Il Bologna non vive un momento bellissimo, come testimonia il pugno incassato ieri da Dzemaili all'uscita del centro tecnico di Casteldebole. “Credo sia stato un gesto isolato, che non riguarda il momento del Bologna oppure il mondo del calcio. Sarà colpa di qualche teppista, punto e basta”.

Intanto i felsinei arrivano all'appuntamento dopo due pari contro Lazio e Roma. “Il Bologna ha sfidato due grandi formazioni, ci sono stati dei fischi su un cambio ma credo che sia stata una situazione sopravvalutata. Penso che sia un periodo abbastanza positivo, in realtà. Si sperava in qualcosa in più da parte del Bologna, ma il calcio è anche questo”.

E' giusto andare avanti con Donadoni? Magari il binomio con Saputo non può portare risultati migliori. “Secondo me c'è da smussare qualche rapporto interpersonale all'interno dello spogliatoio, ma questo è un mio pensiero. Parlo da esterno, è una mia impressione. I calciatori sono buoni, sono state gettate le basi per il futuro. Ora c'è il finale di campionato per dimostrare di meritare il Bologna, in tanti si giocano la conferma. E' un esame continuo a livello individuale, secondo me”.

Verdi, dopo aver rifiutato il Napoli a gennaio, adesso potrebbe davvero andare via. “Può darsi, ma ha rifiutato una grande squadra. E' difficile dire di no quando ricevi queste offerte, magari lo stesso Verdi attende di capire le intenzioni del Bologna in sede di mercato”.

Tornando a Donadoni, in caso di divorzio s'è parlato di un possibile arrivo di Ventura. L'ex Torino, reduce dalla disastrosa parentesi con la Nazionale, può essere il tecnico del futuro in casa emiliana? “Secondo me no, Ventura è un ottimo allenatore ma non credo faccia al caso del Bologna. Se Donadoni dovesse salutare, credo che il club debba puntare su un giovane. In tal senso opterei per Davide Nicola, un tecnico giovane e preparato, l'ideale per continuare il progetto felsineo”.