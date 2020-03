esclusiva Nicolini: "I miei giorni a fare la spesa per gli altri. L'ho fatto spontaneamente"

Il mondo del calcio, le squadre e i singoli giocatori si sono mobilitati per dare il loro contributo in questo difficilissimo momento che sta passando tutta l'Italia. Proprio all'inizio delle difficoltà legate all'emergenza coronavirus si è attivato anche Enrico Nicolini, ex giocatore di Samp e Napoli tra le altre e che è stato anche collaboratore tecnico di Mandorlini. Adesso vive a Genova, la sua città natale, e a Tuttomercatoweb.com racconta: "Leggevo su facebook di tanta gente che aveva difficoltà a spostarsi e magari anche ad andare a fare la spesa perché anziana. Ecco, allora mi è venuta in mente un'iniziativa e l'ho lanciata sui social: ho scritto che chi avesse avuto bisogno mi poteva dare la lista della spesa e poi l'avrei portata io a casa loro. Naturalmente qui nei dintorni, abito a Genova stazione Brignole".

Lei, sampdoriano, aveva scritto che si rivolgeva anche ai genoani...

"L'ho scritto a mo' di battuta goliardica in un momento così difficile. Comunque mi fa piacere aver fatto da apripista visto che questa cosa adesso è stata istituzionalizzata e ci sono enti specifici che la portano avanti. Non è stato un gesto eroico ma spontaneo. Ho dato la disponibilità al mattino. Chi mi scriveva su facebook, chi mi chiamava perché in questa zona ci conosciamo quasi tutti. E così mi prendevo la lista della spesa e facevo gli acquisti"

Aveva già fatto la spesa spesso in passato?

"Beh, mia moglie fa l'insegnante e quando non c'è lei tocca a me. Quindi un po' di abitudine ce l'ho. Ripeto, l'obiettivo era anche smuovere un po' di gente che aveva possibilità di farlo in modo da far restare a casa chi aveva difficoltà. E sono contento che adesso sono stato gradualmente sostituito".

Parliamo anche delle sue sensazioni sul campionato: si riprenderà a giocare?

"Sono fiducioso. Anzi, direi ottimista. A mio parere c'è la possibilità di chiudere il campionato. Ci sono le condizioni per assegnare lo scudetto sul campo. E' giusto così del resto così come per quel che riguarda le retrocessioni".