ESCLUSIVA TMW - Nicolodi (Sky): "Sancho top, devo capire se è Fenomeno o no"

Pietro Nicolodi è da anni la voce della Bundesliga. Volti, storie, racconti. Talenti, visti sfrecciare, segnare, sudare, nel corso degli anni. Con Tuttomercatoweb.com racconta quelli più freschi, ovvero le rivelazioni della Bundes in corso. Partendo, inevitabilmente, da Jadon Sancho, straordinario Millennial del Borussia Dortmund capolista. "Devo ancora capire se sia un Fenomeno o un buon giocatore".

Partiamo subito in contropiede.

"Mi spiego. Lo scorso anno non vedeva la porta neanche a pagamento: ottimi assist, entrava velocemente in partita ma non mi sembrava così pronto. Adesso è spaventoso, fa assist come prima e inizia anche a vedere la porta".

Difficile fare cose straordinarie, complicatissimo ribadirle.

"Esatto: sta facendo una grandissima stagione ma riuscirà a ripetersi? Se guardi i numeri di questo anno sono spaventosi".

Quel che è suonato strano è stato il fatto di vederlo salutare il City per andare al Dortmund.

"Loro guardano sempre avanti. Hanno tanti soldi da investire, ci poteva anche stare... Il fatto che li abbiano spesi su un bambino racconta che avevano seguito e visto bene il ragazzo. Non so quanto durerà, adesso è fondamentale per la squadra con Reus e Alcacer. Spinge, cambia le partite, nell'uno contro uno va via a chiunque".

Stupisce anche Nelson, altro gioiellino inglese dell'Hoffenheim.

"L'Hoffenheim è sottovalutato: davanti ha un giocatore di calcio vero come Kramaric, non sono così scarsi come sembrerebbe ma anche il suo impatto non è stato indifferente. E' già a sei reti giocando metà delle partite, sta andando più che bene".

Tra i talenti abbiamo indicato anche Dayot Upamecano, centrale difensivo del RB Lipsia.

"Non mi convince. E' migliorato, fa meno sbagli, gioca in un ruolo pericoloso ma non impazzisco. Gli errori del centrale li ricordi tutti: ha potenzialità pazzesche ma a volte faceva errori incredibili. Col Salisburgo in Coppa, però, hanno combinato sbagli di posizione e non solo".

E i tedeschi?

"Su tutti dico Kai Havertz, però gioca nella squadra sbagliata. Al Bayer Leverkusen sembrano i più forti del mondo una giornata e i peggiori il giorno dopo. Inspiegabile".