ESCLUSIVA TMW - Nizza, Gullo: "Balotelli un campione, qui ha fatto la differenza"

"Stiamo chiudendo una stagione importante, non c'è dubbio. Il terzo posto è un risultato per certi versi inaspettato". C'è anche Giovanni Gullo, scout del Nizza, quest'oggi a Torino al WyScout in scena allo Juventus Stadium.

Quanto è stato importante Balotelli per voi?

"Balotelli ha fatto la differenza, è un calciatore che può esaltarsi in qualsiasi campionato di calcio. Per noi è stato importante, ha capito che la nostra realtà non era così semplice: venire in Francia per giocare in Ligue 1 è stato, per lui, anche un gesto di umiltà. Ma ha dimostrato di essere un campione, ha fatto tanti gol e realizzato reti importanti".

Crede possano esserci possibilità che resti al Nizza?

"Questo non lo so, non è una mia decisione. Mario è certamente un giocatore importante".