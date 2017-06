ESCLUSIVA TMW - Non solo la SPAL, su Petryk spunta la Lazio

© foto di Federico Gaetano

Non ci sarebbe soltanto la SPAL sulle tracce dell'esterno destro del Penarol, Hernan Petryk. Sul giocatore, secondo quanto rimbalza in Uruguay e raccolto da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbe anche la Lazio. Contatto con gli intermediari, a Tare piace e a breve è in arrivo una risposta.