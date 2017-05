ESCLUSIVA TMW - Non solo Sabatini: per Suning c'è l'idea Massara dalla Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Clamorosa e possibile novità nel valzer dei direttori sportivi italiani. Sta maturando, nelle ultime ore, una possibile ipotesi sempre sull'asse Roma-Milano- Cina. Walter Sabatini, nuovo consulente di mercato di Suning, starebbe pensando di portare con sè il suo storico braccio destro, ora alla Roma anche col nuovo direttore sportivo Monchi: si tratta di Frederic Massara, per lungo tempo al fianco di Sabatini. Un rumor che sta crescendo sulle frequenze di radiomercato: Massara potrebbe gestire con Sabatini il mercato di Suning a 360° (il colosso cinese ha intenzione di acquistare anche un club in Portogallo o Belgio, con Gil Vicente e Mouscron come nomi più accreditati). Rumors. Chiacchiere. Voci di corridoio. Ma il valzer degli uomini mercato è tutt'altro che finito.