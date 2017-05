ESCLUSIVA TMW - Offerte estere per Duvan Zapata: l'attaccante dà priorità alla A

© foto di Federico Gaetano

Duvan Zapata e un futuro tutto da scrivere. L'attaccante colombiano classe '91 ha siglato nove reti in campionato - record per lui, dopo le otto marcature della scorsa stagione - ma a fine mese saluterà l'Udinese al termine di due annate caratterizzate da una crescita importante. In Friuli il colombiano ha trovato una certa continuità, mancata a Napoli nei primi due anni in Italia vista l'ingombrante presenza di Gonzalo Higuain.

Adesso Zapata tornerà in Campania per poi approdare in un altro club, in quanto il sodalizio partenopeo non ha intenzione di puntare sulle sue qualità che, sulla carta, non si sposano bene con il 4-3-3 di Maurizio Sarri. Ma, dall'altra parte, c'è lo stesso Zapata che non avrebbe intenzione di tornare a Castel Volturno per finire nuovamente in panchina. Tra l'altro, in occasione della recente sfida tra azzurri e friulani, lo stesso Sarri ha ammesso che - nel 2015 - fu il calciatore a chiedere la cessione per essere certo di trovare spazio altrove.

Aurelio De Laurentiis ha già registrato le prime richieste e chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro per cedere l'attaccante arrivato nell'estate 2013. Atalanta, Torino, West Bromwich ma anche in Cina - secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore - hanno manifestato interesse per la punta nel giro della Nazionale colombiana.

Intanto, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, la priorità di Zapata è quella di restare in Italia. Trovare una sistemazione in Serie A, magari con vista sull'Europa, sarebbe l'ideale per il classe '91 che cerca la consacrazione per assicurarsi un posto fisso nella sua Nazionale in vista del Mondiale di Russia 2018. Il Napoli, nel frattempo, avrà un tesoretto da sfruttare grazie alla cessione di Zapata.