ESCLUSIVA TMW - Onofri: "Genoa con Preziosi di nuovo protagonisti in A"

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri, storico ex del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com sulla possibile cessione del Grifone da parte di Enrico Preziosi: "E' una situazione particolare perché il mercato lo sta portando avanti lo staff di Preziosi. Un nuovo proprietario che arriva a comprare una società in fase di mercato si porta già avanti per suo conto. Possibile che abbiano concordato tutte le mosse fatte finora, sia in entrata che in uscita. Detto questo è difficile fare ulteriori ipotesi senza conoscere il nome di chi acquisirà il Genoa".

Cosa ha dato Preziosi in questi anni al Genoa?

"Tanto. Anzi tantissimo. Questo perché il Grifone non era mai stato in maniera così continuativa in Serie A prima del suo arrivo. Con lui la squadra è tornata in Europa e ha avuto giocatori di alto livello come Palacio, Thiago Motta, Milito e Perotti solo per citarne alcuni. E' mancato invece nell'aspetto gesionale dove era necessario un lavoro diverso".

Come valuta il mercato fatto finora?

"Un po' deludente per ciò che riguarda la difesa. Spolli è un buon giocatore ma con qualche primavera di troppo, mentre con Zukanovic non vorrei si ripetesse l'errore commesso con Orban. Poi personalmente non li vedo poi così adatti all'idea di gioco di Juric. Per quanto riguarda centrocampo e attacco, invece, mi piace l'idea di un ritorno di Bertolacci così come quello di Mandragora. Lapadula, infine, mi sembra adatto per il Genoa. Galabinov? Una buona riserva".