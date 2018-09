ESCLUSIVA TMW - Orlando: "Pioli, che esultanza. Questa Viola è da 4°-6° posto"

© foto di Federico De Luca

Piace la nuova Fiorentina. Due successi di fila in campionato e la sensazione di una squadra divertente e che può regalare entusiasmo. Massimo Orlando, grande ex viola, commenta: "E' una Fiorentina giovane che ha tanta voglia di far bene, il gruppo è forte e l'esultanza sfrenata del mio amico Stefano Pioli è la testimonianza di quanto questa squadra sia unita. L'Udinese - dice a Tuttomercatoweb.com - non ha mai tirato in porta però era reduce da una buona partita con la Samp. E' una Fiorentina che dà l'impressione di essere forte in tutti i reparti. A centrocampo forse si può sentire la mancanza di uno che detta i tempi come era Badelj ma per il resto ho visto anche che Pjaca è entrato bene e quando sarà al top il tridente sarà eccezionale. Il rendimento di Benassi invece parla da solo, è un giocatore moderno e fondamentale".

Che campionato potrà fare questa Fiorentina?

"Mi sono già sbilanciato tempo fa: può arrivare nelle prime sei. La sensazione è che se la possa giocare con tutti, soprattutto se nasce questa convinzione. Non sarà facile fare i conti con i viola. Può arrivare tra il quarto e il sesto posto".

Quindi può pensare anche alla Champions?

"Ho visto il Milan dal vivo per esempio. Ha preso grandi giocatori ma fondamentalmente è molto simile all'anno passato. E per me la Fiorentina se la può giocare anche con i rossoneri. Se poi si parla di profondità di rosa allora il discorso è diverso".

Tornando all'esultanza di Pioli, che ne pensa?

"Ha giocato nella Fiorentina e quindi ci sente ancora di più. E poi dopo la tragedia di Astori c'è ancor più compattezza. La mente è sempre rivolta a lui, i giocatori giocano anche per lui".