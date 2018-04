ESCLUSIVA TMW - Orrico: "Spalletti, responsabilità minime. Applausi a Pozzo"

Una chiacchierata sull'Inter con Corrado Orrico. L'ex tecnico nerazzurro ripone grande fiducia in Spalletti. "Credo fermamente in lui, sta mettendo mano ad una situazione non semplicissima. Di solito nel girone di ritorno, negli anni scorsi c'era già un clima da vacanze al mare. Lui e la sua squadra ora sono lì e credo che ce la faranno ad entrare in Champions. Le responsabilità di Spalletti sono minime. Ho fiducia totale in lui. L'ambiente - spiega Orrico a Tuttomercatoweb.com - è difficile e il gruppo è formato da giocatori forti ma altalenanti. Deve trovare la quadra, nell'ultima partita mancava Brozovic che sembra aver risolto i problemi del centrocampo".

Se non segna Icardi però l'Inter si ferma...

"Perisic ha segnato ma ora anche lui si è bloccato. E' una squadra costruita per il suo cannoniere. Se lo mettono in condizione di segnare la butta dentro, se la squadra balbetta va in difficoltà anche lui".

Da ex udinese che pensa della situazione di Oddo?

"Mi pare che sia necessario fare un applauso a Pozzo. In una situazione del genere altri avrebbero cambiato allenatore e invece si vede che hanno fiducia in Oddo e nel suo lavoro. Ho visto che l'Udinese a volte ha perso partite in modo incomprensibile. Sono comunque a favore degli allenatori italiani e giovani. E Oddo fa parte di questa categoria".