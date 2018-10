ESCLUSIVA TMW - P. Sala: "Belotti? Scelta CT giusta. Il Toro non mi convince"

In vista delel gare con Ucraina e Polonia, il ct Mancini ha deciso di lasciar fuori dalle convocazioni tra gli altri Andrea Belotti. "Momento di forma non straordinario", ha detto su di lui il commissario tecnico. "E' una valutazione che può starci, in questo momento ci sono altri giocatori che hanno una condizione migliore di lui", dice a Tuttomercatoweb.com Patrizio Sala, ex mediano granata. "Non vanno fatti drammi per una mancata convocazione, il ct non lo ha visto in gran spolvero e ha preso questa decisione. Del resto adesso sta facendo pochi gol e le scelte vengono fatte in base a quel che si vede".

Zaza invece è in forma...

"Sì, lo stiamo vedendo. Del resto il selezionatore fa le sue scelte in base alla qualità e alla condizione. Ricordo che al Mondiale in Argentina nel '78 Paolo Rossi era in uno stato di grazia assoluto. Ogni pallone che toccava era gol. E non poteva esser lasciato fuori. La scelta di adesso di Mancini è condivisibile".

Da ex granata invece è d'accordo sulle polemiche arbitrali e legate al Var che sono state lanciate dopo la vittoria contro il Frosinone?

"Concordo sulle lamentele sul Var perché se c'è va utilizzato. Altrimenti cosa ci sta a fare'".

E' un Torino comunque in crescita?

"Sì, ma ancora non mi convince. Con Iago Falque ci sono più prospettive di vittorie perché con la sua qualità il livello generale si alza. Senza di lui diventa più dura".