Il Torino riflette sui suoi errori. Il ko con l'Udinese è di quelli che lasciano dubbi anche sulle ambizioni che la squadra potrà coltivare. "Finora ho visto che ha perso con squadre al di sotto della sua classifica e come valore tecnico", ha detto a TMW Patrizio Sala, grande ex granata. "Ho l'impressione che il Toro affronti queste gare senza un'idea di gioco. Vedo formazioni che stanno sotto al Torino ma che hanno un'identità di gioco. Credo che sia un discorso di mentalità ma anche di idee, che non riesco a intravedere. Il Toro non ha molta qualità in mezzo al campo però ha poco sviluppo di gioco. E ora non mi sembra certo da settimo posto".

Il ciclo Mazzarri va verso la fine?

"Non lo so, certo il Toro è partito con determinati obiettivi. Forse ha pesato anche la manca qualificazione all'Europa League"

Molti tifosi invocano Gattuso. Che ne pensa?

"I cambi sono sempre legati ai risultati. E poi nel calcio di oggi comunque bastano due vittorie e ti rilanci subito. Gattuso è un tecnico certamente di grande temperamento ma come può esserlo anche Mazzarri. Solo il tempo dirà tutto. Ripeto, non vedo un'identità. Il Toro è una squadra fisica ma ha la qualità tecnica per fare un campionato diverso"