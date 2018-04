ESCLUSIVA TMW - Paganin: "Inter, Rafinha in più. Milan, dura senza Biglia"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb Massimo Paganin ci dice la sua sul derby della Madonnina. Una stracittadina che, giocata un mese dopo, vede due squadre in situazioni diverse.

Massimo Paganin, crede che sia l'Inter la favorita?

"No, non credo lo sia e non credo che il Milan sia uscito di forma, semplicemente ha avuto partite più complicate da giocare, come quella di sabato contro la Juventus. Direi che si parte da un 50-50 di possibilità e aggiungo che il Milan paradossalmente contro la Juventus ha acquisito delle certezze, avendo giocato molto bene se non megtlio della Juventus. L'Inter in questo mese ha ritrovato sicurezza, autostima. Un cambio soprattutto mentale ma va dato atto che si è trovato il modulo migliore con un Rafinha che sta dando dei vantaggi in fase di costruzione".

Oltre a Rafinha salta all'occhio la forma di Brozovic

"Da lui ci si aspettano cose importanti, di qualità. I tifosi da lui si aspettavano potesse crescere di rendimento, cosa che in passato non aveva fatto, peccando di incostanza. Ora si è ritagliato il ruolo giusto e questa sera ha l'occasione per dimostrare di essere cresciuto ulteriormente".

Quanto perde il Milan senza Biglia?

"Tanto, il Milan perde un punto di riferimento. L'argentino ha vissuto un inizio complicato ma è stato bravo a uscirne fuori e in queste situazioni diventi più forte. Stava dando un grande contributo e la sua assenza peserà".