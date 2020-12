esclusiva Paganini: "Milik giusto per l'Inter. Juve, un regista se piazza Khedira e Berna"

vedi letture

"Lukaku oggi, in un mercato normale, varrebbe circa 100 milioni, sta dimostrando di essere fondamentale per i nerazzurri". Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Paolo Paganini della Rai con cui abbiamo fatto una chiacchierata di mercato: Mi aspetto un paio di colpi dai nerazzurri - ha detto - la volontà è potenziare la rosa per alzare un trofeo. Serve un vice Lukaku: Giroud ora diventa un po' più difficile visto che quel che ha fatto ieri. Si possono aprire delle possibilità per Milik e potrebbe essere lui l'uomo giusto. La mezzala? Dipende da ciò che succederà per Eriksen, potrebbe essere scambiato magari con Paredes".

Il futuro di Kedhira invece dove lo vede?

"L'ultima offerta è quella dell'Everton. E se piazza anche Bernardeschi, la Juve può fare qualcosa a centrocampo, c'è sempre l'idea di prendere un regista alla Pirlo. E poi potrebbe anche riaprirsi la pista Emerson Palmieri che piace pure al Napoli".

Torreira-Torino può concretizzarsi a gennaio?

"Sì, è stato valorizzato proprio da Giampaolo alla Samp. Però per caratteristiche può interessare anche alla Juve, andrebbe bene anche a Pirlo".

Piatek-Fiorentina si farà?

"Mi stupisce la posizione di classifica della Fiorentina, l'organico è buono anche se manca un prima punta. Piatek è una possibilità ma potrebbe esserci un altro tentativo per Milik".

Clicca sotto per guardare