ESCLUSIVA TMW - Pagliaccio (Olè): "De Paul in ascesa, può arrivare lontano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il collega di Olé, portale argentino, Marcelo Pagliaccio, ci illustra pregi e difetti di Rodrigo De Paul. Il fantasista dell'Udinese è una delle miniere d'oro della Serie A da noi analizzate quest'oggi: "Rodrigo è un giocatore verticale, di quelli che non si prendono mai una pausa. E' ideale per una squadra che gioca all'attacco, lo dimostrano anche i suoi inizi al Racing. Al Valencia non ha fatto bene ma all'Udinese si è ambientato alla grande. Ha finito la scorsa stagione alla grande e iniziato la nuova anche meglio".

Seconda convocazione con l'Argentina per lui, che opinione ne avete in patria?

"La Seleccion sta vivendo un processo di ricambio e lui è giovane, quindi se mantiene questo livello può mantenere il posto. Secondo me se la gioca con Pereyra, sebbene siano diversi per alcuni aspetti".

L'Inter sembra lo stia tenendo d'occhio, lo reputi un giocatore da grande squadra?

"Per me sì, può fare bene anche in una grande. Al Racing era considerato una stella: sia lui che Lautaro possono arrivare molto lontano".