ESCLUSIVA TMW - Palanca: "Napoli-Ancelotti è stimolante per tutti. Hamsik resti"

Ancelotti al Napoli è una notizia che tra i tifosi partenopei mette tutti d'accordo. "E' stimolante per tutti e due, non mi aspettavo una soluzione del genere", dice a Tuttomercatoweb.com Massimo Palanca, ex attaccante del Napoli. "Mi sarebbe comunque piaciuto anche se Sarri avesse proseguito la sua avventura. Aveva intrapreso il percorso giusto, ma ha trovato sulla sua strada la Juventus che non ha sbagliato un colpo".

Ancelotti trova il consenso di tutti...

"Non si possono avere dubbi su di lui. Ovunque è andato ha vinto e spero lo faccia anche al Napoli. Va lasciato lavorare".

Che Napoli sarà quello di Ancelotti?

"Il punto interrogativo è questo. La difesa come ho detto spesso a me non piace ma non so se Ancelotti la pensa come me. Ci sarebbe da metterci le mani. A centrocampo la squadra è messa bene anche se bisogna vedere se il nuovo tecnico riuscirà a convincere Hamsik a restare. Un giocatore del suo calibro serve, in mezzo al campo ci sono vari giovani che eventualmente possono correre per lui"

E Sarri a suo parere che farà?

"Si parla dello Zenit, ma se fossi stato in lui avrei cercato di eliminare quei piccoli dissapori con De Laurentiis e sarei andato avanti con il Napoli".