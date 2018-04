ESCLUSIVA TMW - Palanca: "Napoli, ora sfrutta la freschezza di Milik"

"Spero vinca il Napoli, ma può succedere di tutto". Massimo Palanca si esprime così sullo scontro diretto di domenica sera a Torino. L'ex attaccante partenopeo ha visto ieri una Juve che potrebbe dare un po' di speranza al Napoli: "Non è stata brillante - dice a Tuttomercatoweb.com - ma il Napoli ci ha abituati anche ad alti e bassi...".

Adesso però c'è un Milik da sfruttare...

"E' vero, si può sfruttare la sua freschezza. Si è 'riposato' abbastanza e ora può dare un bell'apporto. Ma non è solo questione di Milik. E' un giocatore che va messo in condizione di segnare. Credo anche che la condizione fisica possa essere in generale decisiva, soprattutto dopo un campionato così duro. Vedendoli giocare comunque e guardando anche la loro struttura fisica leggera mi pare che i giocatori del Napoli possano far bene".

Allo Stadium però vincere non è così facile...

"Ci è riuscito il Real Madrid dopo tanto tempo. Magari ha spianato la strada..."