ESCLUSIVA TMW - Palermo, idea Tesser per la prossima stagione

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Allenatore cercasi per la prossima stagione. Il Palermo, che il prossimo anno giocherà la serie B, cerca il profilo ideale per risalire. C'è l'idea Attilio Tesser, reduce dalla promozione con la Cremonese. Una possibilità che potrebbe essere approfondita nelle prossime settimane. Tesser un'idea per il rilancio del Palermo...