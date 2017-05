ESCLUSIVA TMW - Palermo, lo Sparta Praga punta Nestorovski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sparta Praga a caccia di rinforzi. Dopo aver ingaggiato come allenatore Andrea Stramaccioni per i prossimi due anni con opzione per la terza stagione, il club valuta rinforzi. Si cerca un attaccante. Nel mirino Ilija Nestorovski del Palermo. Contatti avviati tra le due società e con l'agente del giocatore. Nestorovski un'idea dello Sparta Praga, Stramaccioni a caccia di rinforzi....