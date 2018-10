ESCLUSIVA TMW - Paramatti: "Bologna arrendevole, Inzaghi trasmetta grinta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lukasz Skorupski il migliore del Bologna per media voto? Che il top dei rossoblù all'ottava giornata sia il portiere, dice qualcosa sull'avvio della squadra di Inzaghi. Ne ha parlato a TMW l'ex centrocampista di Bologna e, Juve Michele Paramatti: "Non so se è una cosa positiva il fatto che Skorupski sia il giocatore della squadra col voto più alto. Probabilmente ci sono state delle difficoltà in questo inizio di campionato. Dalle parole di Inzaghi mi sembra di capire che a mancare sia la determinazione a lottare, che questo Bologna sia un po' arrendevole".

Santander, decisamente, non è arrendevole. E ha già conquistato tutti.

"I tifosi del Bologna, o comunque i tifosi in generale, credo apprezzino maggiormente i giocatori che dimostrano di dare tutto e non solo a parole. Credo che per entrare nel loro cuore basterebbe dare sempre tutto quello che uno ha. Dimostrare che, come dicevo prima, c'è la voglia di combattere. È un elemento imprescindibile in qualsiasi squadra e per costruire un rapporto speciale con la tifoseria".

Il centrocampo non brilla: Dzemaili e Pulgar sono tra i peggiori. È il reparto meno convincente?

"È un reparto che dovrebbe dare equilibrio, come in tutte le squadre: dovrebbe dare garanzie sulla copertura alla difesa e aiuto in fase di attacco. Credo che sia un problema di squadra, non di singoli reparti o singoli giocatori. L'impegno di Inzaghi dovrà essere quello di trasmettere le sue caratteristiche da giocatore, quelle di buttarsi su ogni pallone e non mollare mai".

Con Donadoni il Bologna arrivava a gennaio-febbraio già salvo e poi rallentava. Visto l'avvio, sembra che adesso ci sarà da correre per tutta la stagione.

"Darei ancora qualche giornata per capire che tipo di squadra sia, sono cambiati diversi giocatori. Ci vuole tempo per capire le possibilità dei nuovi, sicuramente è un Bologna che sarà costretto a lottare fino alla fine e guardarsi alle spalle. Metà delle squadre che partecipano al campionato saranno lì a lottare per quelle posizioni, sarà tosta per tutte".