ESCLUSIVA TMW - Pasalic ha convinto: il Milan vorrebbe riscattarlo

Passato la scorsa estate dal Chelsea al Milan con la formula del prestito oneroso, Mario Pasalic in questa stagione - dopo qualche settimana di apprendistato - s'è imposto come titolare nella squadra di Montella. Il centrocampista croato classe '95 in questa stagione ha convinto e per questo motivo la società rossonera vorrebbe riscattarlo: già fissati degli incontri col suo entourage per discutere della permanenza di Pasalic a titolo definitivo a Milano.