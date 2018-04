ESCLUSIVA TMW - Pasinato: "Inter in ripresa. Karamoh da utilizzare di più"

Troppo facile ieri sera per l'Inter contro il Cagliari. Ne è convinto anche Giancarlo Pasinato, grande ex nerazzurro che comunque vede una squadra in ripresa. "I nerazzurri hanno giocato una buona partita anche se i sardi hanno dato l'impressione che per loro contasse di più la gara di domenica contro il Bologna. Forse hanno pensato di poter far risultato anche lasciando a riposo qualche titolare ma l'Inter non ha incontrato grandi difficoltà".

Karamoh ieri le è piaciuto?

"Sì, mi piace. A volte magari ascolta poco i consigli però i giovani ci vogliono. Ti danno spensieratezza. Quando prova certi tocchi o qualche numero ti fa arrabbiare, ma ha qualità e velocità. E' da tener d'occhio e da utilizzare anche di più".

Che Inter è in vista del finale di campionato e dell'obiettivo Champions da conquistare?

"Il gioco è milgiorato rispetto all'anno passato. Adesso mi auguro che la Roma vada avanti in Champions in modo che possa anche concentrarsi su quel traguardo. L'Inter non ha altra strada che vincere le partite. Credo che la squadra si sia ripresa anche psicologicamente. La qualità c'è e ora deve puntare sulla voglia e lo spirito di arrivare a questo obiettivo. Ce la può fare".