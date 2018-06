ESCLUSIVA TMW - Pasinato: "Inter-Ninja? Meglio Barella. Skriniar trascinatore"

L'Inter lavora per avvicinarsi alla Juventus. Questo è il pensiero, in sintesi, di un grande ex nerazzurro come Giancarlo Pasinato. "Politano sarebbe un bell'acquisto - dice a Tuttomercatoweb.com - e potrebbe prevedere anche che un altro esterno, ad esempio Candreva venga messo sul mercato. C'è bisogno però di qualcuno a centrocampo. Brozovic e Icardi restano? Per ora magari sì, poi però se arrivano le offerte...".

Da parte dell'Inter c'è l'idea Nainggolan. Che ne pensa?

"Mi piace, ha carattere e la Roma ha bisogno di cambiare anche perchè forse si è concluso un rapporto. Se fossi nell'Inter però prenderei un giocatore più giovane, mi indirizzerei su Barella del Cagliari. I nerazzurri non possono spendere tantissimo ma credo che i vari Santon, Eder, Dalbert e Pinamonti abbiano bisogno di giocare e siano sul mercato. In attacco ci sono ottime referenze su Martinez, nella speranza che non sia poi un nuovo Gabigol... Se arrivano poi due giocatori a metà campo, ti avvicini alla Juve".

Skriniar sta per prolungare. Bella notizia per i nerazzurri....

"Lui ha detto che i soldi non sono tutto. E all'Inter ha trovato la sua dimensione. Non avrà i piedi di Bonucci ma è sempre attento ed è uno che trascina il gruppo".