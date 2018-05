ESCLUSIVA TMW - Pasqualin: "Futuro Buffon? Allenatore o ds, nulla precluso"

© foto di Simone Calabrese

Il futuro di Buffon tra la possibilità di proseguire la carriera all'estero e iniziare un nuovo percorso magari dirigenziale. Ne abbiamo parlato con un agente di assoluta esperienza come l'avvocato Claudio Pasqualin: "Stando alle parole di Gigi ci sarebbe l'eventualità per lui di continuare a giocare - spiega a Tuttomercatoweb.com - però sinceramente non credo che quelle che sono emerse siano ipotesi di livello assoluto. Dovrà valutare, ma non credo che le squadre che lo hanno avvicinato possano farlo ambire alla Champions. Gigi è un grandissimo ma probabilmente chi vuol puntare alla Champions si affiderebbe ad un portiere giovane in ascesa o ad uno che è nel pieno della carriera".

E allora in quale ruolo lo vedrebbe bene?

"Gigi può fare tutto, l'allenatore o il direttore sportivo. Ha le caratteristiche giuste per entrambi i ruoli. E poi la sua voglia di imparare, di esser pronto a frequentare corsi di formazione testimoniano pure la sua umiltà. Esperienza ne ha però è anche giusto aprirsi a questa possibilità. Ripeto, a Buffon niente è precluso, viste le conoscenze calcistiche".

In Federazione come lo vedrebbe?

"Molto bene perché sono sempre stato un un fautore dello slogan: il calcio ai calciatori. Adesso grazie all'intervento del commissario in Figc qualcosa si sta muovendo. Nelle altre federazioni gli ex calciatori hanno sempre avuto posti di rilievo e sarei contento se anche da noi si seguisse questo esempio. Buffon comunque potrebbe star bene anche in Lega o all'Assocalciatori".