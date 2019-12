© foto di Aurelio Bracco

“Il 5-0 subito dal Milan? Uno dei punti più bassi della sua storia recente”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Claudio Pasqualin. “Quella dei rossoneri - spiega Pasqualin - è una situazione preoccupante, i tifosi sono attoniti e sgomenti. Le prospettive di risalita sono piuttosto fumose, la situazione economica è quella che è. La sensazione è che i mezzi non siano particolarmente consistenti. Il Milan - continua l’avvocato - non può muoversi se non vende. E anche se vendesse quanto ricaverebbe e da chi? Suso ad esempio quanto può valere? I tifosi del Milan non devono illudersi che a gennaio ci sarà una svolta radicale. Anzi, devono rassegnarsi. Il Milan deve cercare di terminare la stagione nella maniera più dignitosa possibile senza illudersi che gennaio possa cambiare radicalmente”.