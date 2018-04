ESCLUSIVA TMW - Pecci: "Il Napoli va ringraziato. Voto dieci a tutti"

Il campionato visto da Eraldo Pecci. Con l'ex centrocampista di Torino, Napoli e Fiorentina facciamo il punto sulla quattordicesima giornata di ritorno. "Partiamo dalla premessa che la Juve ha accumulato un bel vantaggio nei confronti del Napoli. Ma ai partenopei - spiega Pecci a Tuttomercatoweb.com - va comunque detto grazie. Si meritano un bel dieci. Hanno saputo tenere aperto il campionato e hanno fatto tutto bene. In tanti sottolineano che il Napoli ha deciso di rinunciare alla Coppa. Ma come ha fatto ad uscire? Mettendo le riserve. Adesso però si invocano le riserve. In realtà senza i titolari il Napoli non sarebbe arrivato dov'è adesso".

Spostiamoci sul Torino: si aspetta un gran finale di stagione?

"E' in un buon momento, ha trovato i suoi equilibri e può dar fastidio. Francamente all'inizio della stagione pensavo potesse essere la sorpresa del campionato. I risultati stanno arrivando ora".

Al Bologna Donadoni lo terrebbe?

"Bisogna vedere quali sono i programmi, c'è da capire cosa si vuol fare. Donadoni ha fatto ciò che doveva fare, la posizione del Bologna adesso è quella".

La Fiorentina andrà in Europa League?

"Non conosco a fondo il calendario però adesso i viola hanno uno spirito e una compattezza eccellente. Oggi la Fiorentina è una lanciatissima, che ci crede".

Chiusura sul Rimini, squadra a lei cara. E' tornato tra i professionisti...

"Nel calcio di oggi ci sono anche queste situazioni difficili. Succede che il Rimini finisca in D come la Fiorentina o il Napoli erano ripartite dalla C. Quando vai a giocare contro squadre di città di duemila abitanti ne vieni fuori presto. Rimini è una città con grandfi tradizioni calcistiche e questo era un passo scontato".