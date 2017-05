ESCLUSIVA TMW - Pelizzoli: "Pescara, stagione strana. Ora si riparta dai giovani"

© foto di Federico De Luca

Stagione storta, per usare un eufemismo, per il Pescara, retrocesso con cinque giornate di anticipo. Ne abbiamo parlato con Ivan Pelizzoli, oggi portiere del Piacenza, ma che dal 2012 al 2014 ha difeso i pali degli abruzzesi: "È stata una stagione strana. Anche perché all'inizio, con Oddo, la squadra giocava bene ma non riusciva ad ottenere risultati".

Da dove ripartire?

"Devono rifondare tutto, ripartendo da chi vuole il bene del Pescara e di Pescara. Gente che ha fame, giovani che vogliono giocare per emergere e altri più esperti che vogliono vincere il campionato di B".

Sempre con Zeman?

"Non lo conosco come allenatore, non l'ho mai avuto, quindi non posso esprimermi".

Chi trattenere?

"Come ho detto prima, l'importante è individuare i giovani che hanno voglia di giocare e vincere".