ESCLUSIVA TMW - Perinetti: "Piatek via a 27 mln. Criticato per non averlo dato a 70"

Giorgio Perinetti ha analizzato a Tuttomercatoweb il mercato di gennaio. "E' stato molto più movimentato rispetto agli anni scorsi, il nostro calcio è in ripresa. Quanto alle operazioni l'Inter ha acquistato giocatori funzionali che permettono a Conte di variare i moduli. Il Napoli invece ha voluto anticipare certe mosse e la rivoluzione forse per dare più stimoli anche in allenamento e per dare la possibilità ad alcuni calciatori di inserirsi già in questi mesi". Poi su Piatek ceduto a 27 milioni all'Herta Berlino: "Devo dire che al Genoa sono stato molto criticato per non averlo venduto a 70, l'ho ceduto a 35 e ora viene venduto a 27, mi sembra che la mia valutazione sia stata corretta. Il Milan? Sta proseguendo un'opera di costruzione che può dare i suoi frutti. Tornando a Piatek, è successo che è un giocatore con precise caratteristiche che fa fatica in squadre in cui viene richiesta la collaborazione delle punte. Lui è un terminale offensivo e se gli metti la palla in area è un gran realizzatore, ha anche capacità balistiche importanti. Ma non è un giocatore adatto alla manovra". Quindi su Kouamé: "La Fiorentina ha fatto un colpo in prospettiva importante sfruttando la situazione dell'infortunio. Il ragazzo mesi fa era andato al Crystal Palace per 25 milioni quindi i viola hanno fatto una buona operazione. E' un ragazzo che gioca per la squadra, fortissimo di testa, non perde un contrasto di testa, è velocissimo, è un giocatore a tutto campo"

