ESCLUSIVA TMW - Perisic vuole l'addio da mesi, l'Inter pensa anche a Douglas Costa

Semplice idea, per il momento nulla di più. Considerando che la Juventus è in pole position e che l'Inter sta al contempo valutando anche altri profili, senza dimenticare la situazione di Ivan Perisic, esterno offensivo con la cui cessione potrebbe scattare il mercato nerazzurro. Douglas Costa sul 'taccuino' di Walter Sabatini, queste le ultime relative al club di Corso Vittorio Emanuele.

Come detto, nulla di avanzato, ma quello del classe '90 di Sapucaia do Sul attualmente in forza al Bayern Monaco è un profilo seguito e monitorato, in attesa di capire - come detto - l'evolversi della situazione riguardante il nazionale croato (che vuole lasciare Milano da settembre), sul quale rimane in vantaggio il Manchester United (accordo raggiunto sulla base di un quadriennale da 7,5 milioni di euro a stagione), ma attenzione anche a Paris Saint-Germain e Chelsea, che già un anno fa provò ad acquistarlo.

Attesa, quindi, per le prossime mosse dell'Inter. Soprattutto in attacco, con più di un profilo seguito e valutato con l'obiettivo di mettere a disposizione di Luciano Spalletti un reparto offensivo di livello europeo. E da oggi tra i papabili figura anche il brasiliano ex Shakhtar Donetsk.